加拿大央行周三宣布最快可能在2022年4月升息，且受到能源價格上漲和供應鏈瓶頸影響，明年大部分時間，加拿大的通膨率都將高於央行目標。

加拿大央行周三維持其基準隔夜利率不變，仍為0.25%，此決議符合市場預期。

該央行並宣布，由於經濟增長穩健、新冠疫苗高度普及，以及就業增長強勁，央行將結束購債計畫。

加拿大央行總裁Tiff Macklem在會後記者會上表示，現在我們預期閒置產能更快就會被吸收，這表示我們將考慮較我們之前所想的提前升息。他並透露，可能在明年4月到9月這段期間調升央行基準利率。

該央行此前預測加拿大經濟在2022年下半年完全復甦，在此之前央行將維持利率於當前水準不變。

道明證券（TD Securities）首席加拿大策略師Andrew Kelvin表示，這偏向鷹派的看法讓人有些意外。

貨幣市場現在預期加拿大央行將在明年3月首度升息，而在加國央行發布決議之前，市場預期在明年4月升息。

但也有一些經濟學家對此感到懷疑，尤其是在這場大流行病帶來的挑戰和全球供應鏈瓶頸仍未解決之際，加拿大的經濟增長已經放緩。

Capital Economics資深加拿大經濟學家Stephen Brown表示，加拿大央行的國內生產毛額（GDP）預測對我們而言仍然過於樂觀，因此我們預期央行會等到2022年第三季才會扣下扳機。

不過，加國央行偏向鷹派的說法仍然帶動加元兌美元上漲0.4%，報1.2338加元兌一美元，或一加元兌81.05美分。兩年期加拿大政府公債殖利率一度站上1.147%，創下2020年3月來新高。

該央行亦公布最新的經濟和通膨預測，將加拿大今年經濟成長預測從7月預估的6.0%調降至5.1%，並預期總體通膨率超出1%～3%控制區間的時間將比先前預期更久，要到2022年底才會回落到接近目標區間。該央行預估加國今年第四季通膨率為4.8%，到2022年第四季為2.1%。

加拿大央行表示，上修通膨預測反映出供應吃緊和能源價格上漲的影響擴大且更為持久。但該央行也表示，到2022年底，這些瓶頸基本上應該都能獲得解決。

該央行並宣布，用於緩解疫情衝擊的購買債券計畫將於11月1日進入再投資階段，屆時央行的購買量將僅足以替代到期的公債。