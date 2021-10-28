50歲演藝圈美魔女溫翠蘋早年參加環球中國小姐比賽出道，過去她有過兩段婚姻，先後與日籍老公齊藤義行和美國男友Kevin結婚，但最後都以離婚告終。本月25日她被《CTWANT》拍到和教授男友約會打高爾夫球，又去逛街打遊戲機，昨(27日)溫翠蘋受訪認新戀情，並表示可能最快需要一年才能確定未來發展。

溫翠蘋1996年到日本發展演藝事業，隔年與齊藤義行交往，1998年結婚並生下一女溫心舞，但因男方花心與他人過從甚密，導致婚姻破裂，溫翠蘋便回到台灣生活，之後她淡出演藝圈，帶女兒移居美國，2014年梅開二度嫁給年薪630萬美籍金融顧問Kevin，3年後溫翠蘋鬆口雙方心靈不契合，已經分居準備離婚，兩人和平分開，溫翠蘋也沒拿贍養費。

溫翠蘋和女兒溫心舞。（圖／中時資料照片）

近日媒體直擊溫翠蘋離開電視台大樓後赴大安區高級社區，隨後由一男開車載她到高爾夫球場，下車後溫翠蘋主動遞上口罩，打完高爾夫球後，溫翠蘋和該男續攤到百貨公司約會，吃完飯後兩人還玩心大開，並肩玩起了遊戲機，之後一同回到住處，直到隔天凌晨都沒出門。

據《ETtoday星光雲》報導，溫翠蘋昨參加錄影滿面春風的微笑認了有新戀情，她讚教授男友人很好、有智慧、值得尊敬，兩人是認真展開這段交往關係，並補充：「有人問我要經過多久時間才能確定未來，我想差不多要一年」，她也和男友家人見過面，關係穩定，其他就等時機成熟後再跟大家分享進一步消息。