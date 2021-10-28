貨櫃三雄長榮、萬海及陽明7月站上高點後行情出現反轉，短短3個月重挫超過6成，引發投資人出現奔逃，更有不少大咖接連處分持股，先前曾多次進出航運股的中環公司周一才剛處分陽明部分持股，慘賠超過2200萬，當眾人以為中環要棄航運而去時，沒想到昨（27日）中環再公告砸下超過3.1億取得3430張長榮股票，消息一出引發網友們熱議，中環也逃不過網友毒舌，狠虧中環是韭菜中的韭菜，「巨型韭菜又來了」、「抄底後停損，現在又抄底，錢多？」

從去年下半年開始，全球貿易貨物量暴增，帶動貨櫃航運獲利飆升，三雄股價跟著水漲船高，到今年7月股價已翻了超過20倍，長榮、萬海及陽明在7月初分別站上233元、353元及234.5元歷史高點，但高檔行情未能延續，月底市場情緒迅速轉空，航運股價開始崩跌，3個月重挫超過6成，長榮與陽明跌到百元以下，近期多在90元附近徘徊，萬海則摔至200元以下，多在160元附近整理。

航運一連串崩跌的狀況引發投資人奔逃，連日前一向看多航運股的皇翔建設也公告處分萬海、長榮部分持股，虧損約8588.5萬元。中環公司則從9月開始多次處分長榮與陽明股票，這一波損失超過3160萬。

沒想到正當眾人以為中環就此收手時，中環昨公告以93.01元取得3430張長榮股票，砸下超過3.1億元，引起PTT網友熱烈討論，「買了停損又買，真的是死多頭欸」、「抄底停損，再抄底停損」、「不離不棄耶，那些錢來買紅茶（宏達電）不好嗎」、「賭輸一次，想再賭更多次看能不能贏回來。」

此外，不少人也狠虧中環是韭菜中的韭菜，「外資賣長老沒買 原來是大型韭菜接手了」、「韭菜吹又生，巨型散戶」、「又是個超大型韭菜」、「可憐吶，韭菜中的韭菜，走不出水手的世界」、「巨型韭菜還是天才投資長？」、「這比路邊的韭菜還要韭菜了。」