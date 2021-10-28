唐鳳過去在「Say IT」網站與青年會談，曾問對方「用過大麻或者類似性質的東西嗎？」（圖／摘自Say IT網站）

曾奪下英雄聯盟S2世界冠軍的前電競選手劉偉健（Toyz），因涉嫌販賣二級毒品大麻菸彈遭羈押，加上台中立委陳柏惟罷免案，大麻合法化的議題再度引發討論。有網友翻出過去政委唐鳳與青年對話的內容，唐鳳突問對方「你有用過大麻或者類似性質的東西嗎？」此事引發熱議，還釣出歌手謝和弦大喊，「唐鳳自己人」。

PTT網友翻出過去唐鳳在「Say IT」網站與青年對話的紀錄，雙方提到AI人工智慧，對方表示，「我覺得那個感覺是很微妙，不是一個機器人能夠理解的，就是幸福的感覺不是一個機器人能夠知道的。」唐鳳則回，「你有用過大麻或者類似性質的東西嗎？」對方說沒有後，唐鳳笑稱，「好吧，那沒辦法談下去了。」

此段對話近日引發熱議，網友表示，「聽到這樣的對話，都會合理推論某人應該有用過大麻吧，如果自己也沒用過，是在問個屁。」有人也認為公眾人物說出這樣的話挺爭議的，但也有網友主張，「在合法國家用大麻不違法」，且唐鳳只是問「感覺」，不代表有相關經驗。

而多次表態支持大麻合法化的謝和弦也在臉書表示，「唐鳳我跟你一樣，對於很多對大麻有偏見的人，我也沒有辦法談下去了」；並標註「唐鳳自己人」。但常與網友互動的唐鳳本人目前並未回應此事。

謝和弦在臉書貼出唐鳳與青年對話內容截圖，並喊「唐鳳自己人」。（圖／摘自謝和弦臉書）

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