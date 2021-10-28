大陸吸引外資 延長投資債市稅收優惠至2025年末 10:262021/10/28 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸鼓勵更多外資透過債券市場參與大陸國內發展。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院總理李克強27日主持召開國務院常務會議上，決定延長境外投資者投資境內債券市場稅收優惠政策，促進對外開放和吸引外資。 會議決定，將境外機構投資者投資大陸境內債券市場取得的債券利息收入免徵企業所得稅和增值稅政策的實施期限，延長至「十四五」末，即2025年12月31日。 會議指出，要堅持擴大對外開放，發揮大陸國內大市場的優勢，優化營商環境，加大吸引外資力度，鼓勵更多外資透過債券市場參與大陸國內發展。 陸港觀盤－中國內循環 力拚谷底回升 陸港觀盤－貨幣、財政政策轉鬆 有助經濟改善 #延長 #稅收優惠 #2025年 #決定 #境內債券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政策撐腰 陸新經濟產業崛起 04:102021/10/27 投資理財 宜科園區2期廠房將完工 3成已出租 04:102021/10/28 地方新聞 創新與研發管理班 早鳥優惠至10／31 04:102021/10/28 產業．科技 車用半導體價值 未來成長十倍 19:242021/10/27 財經 台灣權王－記憶體前景不看淡 法人喊買 04:102021/10/28 證券．權證 中市2020年地方稅總稅收近478億元 創歷史新高 15:432021/10/27 生活 若無卡管擋1年 管中閔：會續任校長 04:102021/10/28 社會新聞 房地合一新版威力 官方數據確認逃命潮 12:342021/10/27 房市新訊 電動車時代 資誠：傳統車廠面臨轉型 14:312021/10/27 財經 強化系統風控 陸官方要求持有美元債房企做還款評估 21:232021/10/27 財經 專家傳真－打造證券市場新聚落 04:102021/10/28 專題周報 兩岸熱門新聞 孫亞夫：蔡英文所謂「四個堅持」最後一個都堅持不了 - 兩岸 港媒：貪便宜吃台灣水果 港人恐吃蟲下肚 - 兩岸 香港研究：接種這兩款疫苗 三個月後抗體大跌 - 兩岸 最新全球城市綜合排名出爐 陸「這3地」進前十名 - 兩岸 中國太空站進展神速 專家：陸太空外交美難以匹敵 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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