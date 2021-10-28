大陸國務院總理李克強27日主持召開國務院常務會議上，決定延長境外投資者投資境內債券市場稅收優惠政策，促進對外開放和吸引外資。

會議決定，將境外機構投資者投資大陸境內債券市場取得的債券利息收入免徵企業所得稅和增值稅政策的實施期限，延長至「十四五」末，即2025年12月31日。

會議指出，要堅持擴大對外開放，發揮大陸國內大市場的優勢，優化營商環境，加大吸引外資力度，鼓勵更多外資透過債券市場參與大陸國內發展。