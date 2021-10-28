大陸童星張籽沐，2013年因在電影《小時代》中飾演「小顧里」而再度爆紅，可愛甜美的形象深值人心。如今已是少女的她，即將也在電視劇《再見17歲》中飾演高中生，而出眾的美貌及氣質，都令網友直呼「戀愛了」。

張籽沐擁有精緻的五官與清新的氣質，2歲時就被知名導演王家衛相中出道，於電影《一代宗師》中飾演章子怡的童年時期而打開知名度，接著又在系列電影《小時代》以及電視劇《神鵰俠侶》中飾演女主角的童年時期而受到觀眾喜愛，也讓她因此星路大開，陸續在《幻城》、《女醫明妃傳》等戲中演出，與另一名在《羋月傳》中飾演「小羋月」的童星劉楚恬，並稱「最美童星」。

而今年才13歲的張籽沐，據悉身高已逼近170公分，加上超高的顏值與精緻的臉蛋，讓她在網路上人氣不斷飆升，還有網友發現她的外貌與「性感女神」朱茵十分相似，因此特別期待她未來的發展。而近日張籽沐也在個人微博上開心宣布，接下新作品《再見17歲》，在劇中她不僅要超齡飾演高中生，還要一人分飾三角，十分挑戰演技，也讓粉絲相當期待，紛紛感動留言「哭了，我是一步一步看著糖妹長大的，未來可期」、「妹妹沒到17就演了17」、「轉眼尖糖糖長大了」、「糖妹好高啊」、「天哪！從幾歲的小不點看到這麼大」、「糖妹真是越來越美了」。

張籽沐在微博上曬出兒時與現在的照片。（圖／微博@張籽沐）