人民幣兌美元中間價28日報6.3957，較27日中間價報6.3856，跌101個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護月末流動性平穩，28日展開人民幣（下同）2000億元7天期逆回購操作，利率續持平於2.2％。人行自25日將逆回購進一步加量至2000億後，操作規模已持續4日，28日繼續淨投放1000億元，與27日持平。

路透統計，本周逆回購到期規模為3200億元，25和26日各為100億，27日至29日單日均為千億元。