人幣中間價跌101個基點 人行2000億逆回購 10:322021/10/28 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價28日報6.3957，較27日中間價報6.3856，跌101個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護月末流動性平穩，28日展開人民幣（下同）2000億元7天期逆回購操作，利率續持平於2.2％。人行自25日將逆回購進一步加量至2000億後，操作規模已持續4日，28日繼續淨投放1000億元，與27日持平。 路透統計，本周逆回購到期規模為3200億元，25和26日各為100億，27日至29日單日均為千億元。 人民幣中間價小升34個基點 連三日上揚 花蓮黑熊下山狂嗑米 農會包田請吃飯 #逆回購 #基點 #持平 #人幣 #中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 預報關年底試行 四類人當心 04:102021/10/28 金融．稅務 台指期 轉為逆價差 04:102021/10/28 證券．權證 太妍對鏡自拍意外洩邪惡曲線 3天後驚爆遭人詐騙2600萬 09:202021/10/28 娛樂 綠執政一案兩辦 緊咬三中案引質疑 04:102021/10/28 焦點要聞 鼎泰豐引進送餐機器人 禾煜好啦報到 04:102021/10/28 投資理財 陸港觀盤－貨幣、財政政策轉鬆 有助經濟改善 04:102021/10/28 全球財經 拿掉台灣 呂質疑蔣經國介入民進黨創黨 04:102021/10/28 政治要聞 波灣債績效靚 抗波動核心優選 04:102021/10/28 投資理財 史話》毛澤東和戰兩手策略──崩潰年代之10（蔣世安） 00:002021/10/28 兩岸史話 人夫車禍正妹撞出一夜情 他急哭「被設局」慘遭打臉 09:262021/10/28 社會 工商社論》樂見WTO迎來改革新契機 04:102021/10/28 財經要聞 財經熱門新聞 吃下松青、大潤發 全聯怎麼辦到？網瘋推那個男人：真的強 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 張忠謀苦勸擋不住！ 台積電董座曝老美這動作種下禍根 - 財經 美西塞港原因曝光 這規定超荒謬 網笑到不行：這很美國 - 財經 大咖買陽明暴賠2千萬不怕死 2天後再砸3億抄底長榮 網全傻眼了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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