一名女網友表示，和男友交往6年，本預計今年要結婚，但5月新冠肺炎爆發，兩人長達3個月未見面，兩人再見面時，她卻發現男友的發票載具App上，曾有購買保險套的紀錄，令她當場氣爆攤牌，最終以分手收場。

原PO昨（27）日匿名於論壇《Dcard》指出，和男友從大學交往至今已6年，彼此都很信任對方，也都有共識今年要結婚，沒想到5月碰到新冠疫情爆發，公司採居家遠距辦公的關係，她便詢問男友「要不要來和我起住？」但男友卻以「公司規定還是要到班」為由拒絕，因此兩人長達3個月都沒有見面。

男友發票載具App顯示曾經買過保險套。（圖／翻攝自Dcard）

直到疫情趨緩，8月份男友到她家，正當兩人愉快地用手機追劇時，發票載具App跳出一則通知，原PO本來想將通知清除，但沒按好就直接進入App頁面，讓她突然起了好奇心，想看男友在沒見面期間究竟都了買什麼，結果竟讓她發現有購買保險套的發票，當下氣得直發抖。

原PO質問男友為何買保險套時，男友坦承4月時愛上一個同事，疫情爆發期間為了和女同事同居，所以欺騙她還要到公司上班，長達3個月的時間，白天和女同事一起居家辦公，晚上一起睡，她當場氣哭，直接把男友轟出家門、分手。

原PO說，後來聽說前男友的女同事不慎懷孕，兩人也結了婚，她雖感無奈但也慶幸，一個發票載具讓她認清事實，並奉勸大家要隨時注意另一半的舉止，「不然真的要跟渣男結婚了」。

貼文曝光後，不少網友都看傻了眼，「用載具抓姦好強」、「還好妳不小心點開了，怎麼樣都不能跟垃圾結婚，太可怕了」、「發票直接拯救妳的下半生」、「看到早上上班，晚上上床整個火都來了」、「一切都是最好的安排，手滑看到發票就是給妳的安排」。