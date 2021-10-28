強化全球供應能力，榮化進駐中部科學園區，將投資新台幣19億元，包括新增電子級異丙醇產線，與收購日本光學液晶材料大廠JSR株式會社(JSR)旗下台灣捷時雅邁科(JMW)的台灣工廠資產。

榮化總經理劉文龍表示，JSR長期投注電子、液晶材料領域，市場表現優異，榮化同為電子材料業領導者，將透過承接JMW台灣工廠的優秀資產發揮最佳綜效。此資產收購將提供榮化完善穩定的生產設備，持續擴大電子材料業務佈局，此生產基地將帶來相關工作機會，並優先考慮來自JMW台灣工廠原址的員工。

榮化身為全球最具影響力的半導體製程洗劑供應商之一，研發出電子級異丙醇具有高潔淨純度，在半導體先進製程扮演關鍵角色，其廢液循環再純化更是化學材料業界首創雙循環經濟模式，幫助半導體產業減廢，降低環境衝擊。劉文龍總經理更指出，隨著半導體產業持續升溫，先進製程不斷演進，各國也在競逐晶片製造的話語權。榮化進駐中部科學園區，是全球策略藍圖中的重要里程碑之一，公司將持續研發半導體產業所需電子化學品，提供更多環境永續以及先進製程的解決方案，以科學創新攜手全球半導體產業，邁向2050碳中和。