據了解，台美特種部隊的交流源自於2009年，當年美軍派遣一位現役陸軍特種部隊綠扁帽成員背景的陸軍中校陳鷹，到AIT任職技術組，由於他與台灣相當有淵源，在其促成下，多次安排退役美軍來台參訪，同時推動代號「陸威協訓」的特戰排赴美協訓，為後續國軍特種部隊赴美訓練開啟先河。

所謂的陸威協訓，是國防部選派遣具語言能力、有三棲作戰能力的精銳陸軍特戰排，前往美國猶他州大鹽湖沙漠與多個基地，實際與美軍部隊進行實兵對抗演練。

演訓的目的，主要是我方在台灣本島因受限空域及地形限制，較難進行空中機動、機動空降等戰術，以及遠程部署，而在美方基地內，以上的訓練都可以一一到位，同時與美方共同實兵交流。

實際上，美軍特戰第一總隊去年2月在臉書「1st Special Forces Group - Airborne」公布的44秒「EXCELLENCE」形象短片中，就披露美軍在台灣協訓陸軍特戰人員的難得畫面，後來此影片被下架。雖然台美雙方進行均次交流已經不是公開秘密，但仍「只能做，不能說」。

例如我方每年都會遴選包括陸軍特戰高空排、憲兵特勤隊、海軍陸戰隊特勤隊隊員，前往美國接受美軍特戰分遣隊(ODA，Operational Detachment Alpha)的大小規模及運用訓練。