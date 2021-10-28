南投縣議員史雪燕的林姓女兒夥同黃姓男友涉嫌在網路中販售搖頭丸。（讀者提供）

南投縣議員史雪燕的林姓女兒夥同黃姓男友涉嫌在網路中販售搖頭丸。（讀者提供）

南投縣議員史雪燕的林姓女兒夥同黃姓男友涉嫌在網路中販售搖頭丸，標榜「鐵觀音茶限時限量、絕望僅有綠寶石」，新北市新莊警分局網路巡邏時發現，15日南下台中相約交易，查獲搖頭丸6顆、安非他命10公克等證物，訊後依違反《毒品危害防制條例》法辦。

據悉，史雪燕是台灣第一位陸配議員，出生於大陸河北，因前南投縣議員游宏達因涉及貪瀆案解職後遞補上任，同時也是中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長。

新莊警分局網路巡邏時發現，有人在通訊軟體中販售鐵觀音茶、限時限量，2斤4000元、4斤7600元，另有提供絕望僅有綠寶石，警員立即喬裝成警員南下台中相約交易。

雙方相約在台中市北屯區崇德十路交易，黃男駕駛賓士汽車出現，林女坐在副駕駛座拿出毒品，埋伏警員立即一擁而上逮人，當場在林女身上查獲搖頭丸6顆、安非他命10公克，訊後依違反《毒品危害防制條例》法辦。

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