國防部長邱國正28日在立法院表示，國軍跟美軍在各個層次、領域都一直有交流，但守護國家仍要靠自己，不能完全指望他人。（姚志平攝）

總統蔡英文日前接受美國《有線電視新聞網》(CNN)首度證實「美國軍隊在台灣領土的存在。」但有媒體標題說「美軍駐台」，國防部長邱國正表示，他（美軍）是協助，搞成部隊進駐，不是這樣，他部隊沒有進駐。邱國正是答覆國民黨立委廖婉汝質詢時，做上述說明。

國民黨立委江啟臣問，媒體標題用美軍「駐」台，可有此事？邱國正說，是什麼「駐」，是「助」還是「駐」？邱國正說，台美軍事交流和進駐不一樣，我們有很多交流，有些交流演訓，有幾個人，長期在台灣，是來這邊駐紮的「駐」，不是部隊進駐（邱國正還要說，但話就被打斷了）。

總統蔡英文日前接受美國《有線電視新聞網》(CNN)首度證實「美國軍隊在台灣領土的存在」。但有媒體標題說「美軍駐台」，邱國正說他不知道評體為什麼這麼下，他不評論。他（美軍）是協助，搞成部隊進駐，不是這樣，他部隊沒有進駐。

另邱國正在答覆立委陳以信表示，台美軍事交流，蔡總統也說，美軍在台人數沒有外界想的多，邱國正強調，美軍是駐在，不是進駐，駐在是有人員交流，駐紮在這。