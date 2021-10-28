同樣是常跑廁所，但兩種情況大不相同。一名54歲婦女，因工作關係長時間憋尿，近年來發現上廁所頻率比其他年輕女同事多，但排尿完又覺得尿不乾淨，解尿過程的尿流又弱又慢，憋尿到後還會漏尿。另外一位39歲男性，近半年來跑廁所次數越來越頻繁，白天在外跑業務甚至會來不及進廁所，半路就閃出尿，更慘的是夜間睡得不安穩，需起床尿尿二至三次。泌尿科醫師指出，看似相近的排尿狀況，其實分別是膀胱無力與膀胱過動，兩者病因不相同。

●習慣性憋尿 長期恐膀胱無力

書田診所泌尿科主治醫師張雲筑指出，膀胱無力患者中，女性約佔12-45%，70歲以上的男性盛行率甚至可以達到48%。

膀胱無力症狀包括：排尿前需費力或等待、尿流細而慢或間斷解尿；膀胱長期無法有效排空，易導致頻尿、夜尿，甚至漏尿。

張醫師特別提醒習慣憋尿的族群，長期讓膀胱肌群過度擴張，造成膀胱彈性疲乏，就會引發膀胱無力，甚至併發泌尿道感染。高危險族群包括老化、糖尿病、攝護腺肥大、神經病變或受傷、接受過骨盆腔手術等患者，都可能導致膀胱無力。

●白天排尿超過8次 小心膀胱過動上身

相對來說，太頻繁排尿也是困擾。根據國際尿失禁協會（ICS）對頻尿的定義，如果排尿次數超過8次以上，就算是「頻尿」，可能是膀胱過動造成。

張雲筑醫師表示，膀胱過動是指膀胱尚未儲存到生理正常容量，就開始傳遞神經訊號使大腦產生尿意，或膀胱肌肉自行不正常地收縮。臨床來看，台灣膀胱過動症盛行率約17-28%，女性略高於男性，症狀表現為日間排尿8次以上、夜間起床排尿2次以上、急尿感甚至急迫性尿失禁。

膀胱過動症的好發族群，常出現於尿路感染、尿路結石、停經後、攝護腺肥大、老化、糖尿病、神經病變等患者。

張雲筑醫師提醒，不論是頻尿、急尿或漏尿，首先影響的是生活品質，長期坐視不管，可能併發反覆泌尿道感染、腎功能下降等問題。尤其當膀胱發炎又沒能有效治療時，細菌恐引起腎臟急性發炎，細菌若入侵骨盆腔，也會引發嚴重腹痛，不可忽視。

張醫師指出，膀胱神經肌肉功能疾病需倚賴泌尿科醫師藉由尿液、影像、膀胱功能檢查逐一分析，釐清病因方能準確予以衛教的指導、用藥，安排物理治療或手術治療。