2050年能達到淨零碳排 環保署：要努力 10:402021/10/28 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署預告溫管法修法草案，把2050淨零碳排納入法中，外界擔心達成率能否達標。環保署長張子敬28日受訪表示，這是個複雜的問題，這與開發新技術進度是否跟的上有關，且不只台灣，全世界都在努力。 環保署長張子敬28日出席立法院衛環委員會前受訪指出，能源減碳辦公室正在推動減碳路徑，應該在年底或明年初應該能夠提出。 黃敏惠盼先合作 翁章梁喊重點在升格 升格第七都 王惠美：彰化當仁不讓 #淨零碳排 #環保署 #環保署長 #張子敬 #應該 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 劉德音：台IC產值 今年破4兆 04:102021/10/28 財經要聞 陸政策撐腰 A股基金衝刺 04:102021/10/28 投資理財 《金融股》落實公平待客 中壽擴大微保護弱、宏泰要申訴清零 09:092021/10/28 財經 禹青XPS隔熱板 環保又節能 04:102021/10/28 產業特刊 成大智慧半導體學院 蔡英文親揭牌 04:102021/10/28 產業特刊 黃春明X簡靜惠 說不盡的精彩故事 04:102021/10/28 藝文副刊 誠品新金雞 社區店拚首年獲利 04:102021/10/28 產業特刊 台灣卜力斯淨化機 善用每滴水 04:102021/10/28 產業特刊 陸港觀盤－貨幣、財政政策轉鬆 有助經濟改善 04:102021/10/28 全球財經 工商社論》樂見WTO迎來改革新契機 04:102021/10/28 財經要聞 採‧訪‧線‧上－能源政策 朝令有錯，夕改又何妨 04:102021/10/28 專題周報 財經熱門新聞 吃下松青、大潤發 全聯怎麼辦到？網瘋推那個男人：真的強 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 張忠謀苦勸擋不住！ 台積電董座曝老美這動作種下禍根 - 財經 美西塞港原因曝光 這規定超荒謬 網笑到不行：這很美國 - 財經 大咖買陽明暴賠2千萬不怕死 2天後再砸3億抄底長榮 網全傻眼了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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