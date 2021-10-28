環保署預告溫管法修法草案，把2050淨零碳排納入法中，外界擔心達成率能否達標。環保署長張子敬28日受訪表示，這是個複雜的問題，這與開發新技術進度是否跟的上有關，且不只台灣，全世界都在努力。

環保署長張子敬28日出席立法院衛環委員會前受訪指出，能源減碳辦公室正在推動減碳路徑，應該在年底或明年初應該能夠提出。