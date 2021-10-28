依據國民健康署2020年國人吸菸行為調查顯示，我國18歲以上女性吸菸率由2018年2.4％上升至2020年2.9％，其中女性吸菸者使用加味菸比率由2018年33.6％上升至2020年41.7％，雖然數據相較皆無顯著差異，但菸品對女性的危害仍是不容忽視的重要議題之一，女性吸菸除會導致心血管疾病及癌症外，還包括生育能力降低和受孕困難等健康危害，因此，國民健康署鼓勵女性吸菸者勇於戒菸，為自身與下一代的健康，拒絕菸品的危害。

為瞭解女性吸菸的習慣、思維及戒菸的動機等，國民健康署2021年5月辦理焦點團體座談，邀請8位女性受訪者參與，包括吸菸者及戒菸成功者，進一步瞭解女性吸菸率可能的原因。

座談結果顯示，女性吸菸者多在求學時期，因好奇與壓力而第一次接觸菸品，包括國、高中和大學階段，也會因同儕與職場社交圈等因素持續吸菸或無法戒菸，並隨著年齡增長，個人自覺與親情會促發戒菸動機和戒菸行為。另外，吸菸圈的次文化亦不可忽視，包括：「儀式感」、「自覺無聊、壓力或焦慮等情緒」都是有意識或潛意識的行為表現；而工作結束、飯後吸菸、一個人無聊時想吸菸等，都是經過有意識學習，漸進為無意識或潛意識的習慣性行為，進而合理化個人吸菸的理由。

其中，陳小姐是位全職家庭主婦，在國中時期受同學影響，想藉吸菸融入「團體」，而開始接觸及使用菸品，踏入吸菸圈後，一晃眼已經24年，持續吸菸的原因是「儀式感」及「壓力」，吸菸代表一種「休息」或「完成階段性任務」的儀式，在工作告一段落、結束或是吃飽後等時間點吸菸，可以表示完整的結束；有時候壓力大、情緒緊張焦慮時，也會想要吸菸。

然而，是什麼原因讓陳小姐毅然決然地想戒菸呢？兩年前，女兒的一句話改變了她，女兒一直不喜歡媽媽吸菸，便告訴媽媽「吸菸會死」，這才讓她下定決心戒菸，最後成功戒菸。

國民健康署指出，「親情」是很有力量的戒菸催化劑，不只為了孩子，更可以邀請另一半一起戒菸，本次座談也有多位受訪者是因為另一半而吸菸或戒菸，可見伴侶的影響力，若能攜手戒菸，互相鼓勵與支持，促進健康時，同時可增進感情。

國民健康署表示，吸菸會立即影響個人外觀，皮膚會產生皺紋、加速老化，亦會導致牙齒變黃與增加牙菌斑，另，吸菸會使身體散發異味，包括呼吸、手指、皮膚等；女性吸菸會減少卵子產生，進而喪失生殖功能與後續的低雌激素，甚至更年期會提早1~4年，且較易有不孕症情形發生，戒菸可降低不易受孕、早產、低出生體重及流產等風險。「不吸菸才亮麗」，戒菸的好處絕對是利大於弊，不只改善自身健康，更能促進人際關係。

國民健康署指出，想戒菸的女性吸菸者，可利用國民健康署提供的多元戒菸服務，於住家附近的醫院、衛生所、診所、牙醫診所、社區藥局尋求專業服務，全台將近3500家合約醫事機構的醫師、藥師及戒菸衛教人員會協助您戒菸；也可以利用免付費戒菸諮詢專線0800-636363，專業諮詢人員將提供便利、隱密的戒菸諮詢並與您共同討論及規劃專屬的戒菸計畫及如何克服生理戒斷症狀，幫助您挺過戒菸過程中的不適。