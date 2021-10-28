演藝圈多的是俊男美女，但要常保青春高顏值，不是簡單事，圈內有幾位知名的「美魔女」，而不僅凍齡還保持住當年清新感的，非女星蘇慧倫莫屬，日前她現身金曲獎驚為天人，網友們都直呼她是永遠的「玉女掌門人」，她昨天(10/27)迎接生日，也曝光了近照，完全看不出來蘇慧倫已經51歲。

當年以鄰家女孩形象在歌壇出道的蘇慧倫，歌聲與外型都非常清甜，推出《Lemon Tree》、《鴨子》、《傻瓜》等專輯，張張大賣，歌紅人也紅，影響力至今都沒消退，今年8月她出席金曲獎，讓網友眼睛一亮，當時已經50歲的她，走在一群2、30歲的入圍歌手之間毫無違和，仍閃耀女偶像光芒，凍齡有術受到全網認證。

蘇慧倫昨天10/27迎接51歲生日，她的官方臉書釋出多張慶生美照，只見蘇慧倫穿著白色簡單洋裝入鏡，臉上僅畫著淡妝，但皮膚緊緻無暇，體態也保持得相當好，眾人獻上祝福之餘，驚艷她多年來看上去都是30多歲的模樣，完美詮釋何謂「凍齡」，釣出蘇慧倫本尊回應，「謝謝所有的祝福，希望大家都健康平安、開心自在」。

蘇慧倫迎接51歲生日，慶生照曝光，凍齡美貌讓人驚艷不已。(取材自蘇慧倫 TarcySu臉書)

蘇慧倫人生走得如小河般徐徐前進，她在2014年與「滑板教父」孫益民登記結婚，45歲才當媽，之後減少演藝工作，將重心放在陪伴兒子成長，今年暑假孩子成了小一新生，蘇慧倫邊幫孩子準備上學用品，當時還能開心回想自己的小學生活，但才開學3天，兒子就陸續弄丟很多東西，讓她崩潰思考怎麼教兒子怎麼記得收齊全自己的東西，笑稱「厚操煩開始」。