台北市長柯文哲多次為基隆捷運砲打中央，引發遍地烽火，北市府發言人陳智菡昨表示，為何交通部長王國材到基隆市長林右昌要群起圍毆柯，主因是柯戳破了國王的新衣。國民黨議員汪志冰質詢時還送一本「國王的新衣」，還說柯是國王旁大臣最討厭的小孩，還戳破總統蔡英文4年政見跳票，以及國慶所說的4堅持是廢話的真相。

柯文哲今赴北市議會進行專案報告，多名議員追打基捷議題，議員陳重文表示，今年秋天是台北市政府跟柯文哲的多事之秋，詢問柯基捷爭議到底是他有健忘症還是中央所開的芭樂票？柯則自認多管閒事，畢竟他看不慣中央作法，明明討論基隆捷運要先討論輕軌，但卻不見了，等於換一張芭樂票。

台北市長柯文哲今赴北市議會進行專案報告。（黃婉婷攝）

陳重文接著說，你撕破民進黨的國王新衣，有被圍毆的感覺嗎，還是覺得民進黨「見笑轉生氣」，柯回覆「習慣了」，還說他只是愛講話，但還是要務實面對問題，本來想把旅客從基隆運到台北，結果起點在八堵，這不是很奇怪嗎，難道先做台北到八堵，不切實際啦。

議員汪志冰則送一本「國王的新衣」給柯，並說王國材對外表示，基隆捷運一事北北基都沒意見，只有柯文哲還沒OK，還奉勸不要再有奇怪意見，其實淺台詞就是，台北市不過只佔1.45公里、10分之1，請柯不要說三倒四。柯文哲回應，基隆人要來台北，會在南港下車的人不多，他只是點出設計問題。

汪志冰還說，柯是讓國王旁邊的大臣很討厭的小孩，明明國王沒穿衣服，大家卻說衣服很漂亮，也說柯指出民進黨的問題，首先是蔡英文4年政見跳票，另外是輕軌變成捷運，一開始說香蕉突然變芭樂，若要做環評就又拖延拖延，錢還從104億變成425億，驚死人，「現在蔡英文在執政，不要說4個堅持，你也是講人家廢話，也是令人討厭的小孩。」