澎恰恰與網紅連千毅在25日無預警合體直播，原以為兩人上演大和解，未料，澎恰恰事後強調，兩人是意外同台，氣得連千毅發文打臉，表示直播早在一周前就談好，連千毅還氣喊：「我不會再與澎恰恰同台」，兩人各說各話，而力邀澎恰恰與連千毅的泡菜老闆則出面表示，一切都是誤會。

澎恰恰與「直播天王」連千毅上月合作破局後，兩人在25日竟意外合體直播，而澎恰恰事後表示，他當天在宜蘭巡視自己代言的翠玉蘿蔔，剛好遇到連千毅幫泡菜工廠直播，和圈外好友林秉文確認後，才一起直播，但澎恰恰的「意外同台」說，卻惹怒連千毅，他打臉澎恰恰說法：「早在一周前就敲定好澎哥，讓他來登台，並不是什麼巧遇！」連千毅不滿指控澎恰恰晚來又早走，還氣到放話：「我不會再與澎恰恰同台」。

而力邀澎恰恰和連千毅同台的泡菜老闆也出面還原真相，泡菜館的吳老闆強調，直播事件是誤會一場，雙方都沒有錯，吳老闆進一步說明，澎恰恰跟連千毅都是產品代言人，才會邀請兩人同台，原本時間訂在月底，他臨時改時間，澎恰恰開車過來，時間有所耽誤，才會造成誤會。

澎恰恰為圓電影夢而欠下2.4億巨債，目前他仍有2.2億要還。（圖／本報系資料照片）

此外，當晚直播銷售澎恰恰代言的「梅香翠玉蘿蔔」和連千毅代言的「雞腳凍」套組，每組1250元，銷售訂單接近尾聲時已經達660組，若能有收到交易款及後續訂單，澎恰恰預估能收取20萬分紅，對債務不無小補，面對澎恰恰和連千毅雙方不同調，吳老闆表示，已經和兩邊溝通過，希望雙方能解開誤會、和氣生財，不希望澎恰恰和連千毅有心結，只求事件圓滿落幕。