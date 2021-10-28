立委曾銘宗今日再爆高端股票三次交易異常時間點，曾銘宗表示，過去疑似內線交易都是單一個案，高端卻涉及連續性內線交易，金管會證期局長張振山表示，高端股票交易確有波動，金管會已將相關資訊整理送檢方。
曾銘宗公布三次高端異常交易，首先高端於去年12月31日下午5時28分，公告終止和馬來西亞MGB公司的備忘協議，當天交易量5732張，前兩天是8316張和6690張，非常明顯量增。
第二，今年5月13日下午6時30分，總統府宣布，預計今年七月底可以開始供應第一波國產疫苗，當天交易量為16108張，前兩天是13558張和7278張，也是非常明顯。
第三次，今年6月10日下午6時26分，高端宣布新冠疫苗2期臨床主試驗期間分析數據解盲，當天成交量7439張，前一天8740張，交易量都是非常異常。
金管會證期局長張振山表示，高端股票的確交易有些波動，有幾個不同期間有交易量的變動，金管會有整理數字資訊，透過櫃買中心給檢方。
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