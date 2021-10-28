政治線民事件持續延燒，前副總統呂秀蓮昨（27）日呼籲揪出民進黨內握有實權的特務蟑螂，並點名監察院長陳菊要「責無旁貸」出面處理、蔡英文總統不要介入，且應全面改組促轉會，提名真正專業和超然的人來推動轉型正義。台北市議員羅智強大讚呂秀蓮「公道」，至於誰是特務蟑螂，應該讓他見光死。

民進黨創黨主席江鵬堅經前民進黨主席施明德「被動指證」是調查局臥底，呂秀蓮昨接受《新聞不芹菜》節目專訪時表示，若真的是江鵬堅，「最該背脊發涼的是我」，在情感上不願意相信，但也尊重施明德所說，希望有資料的人都能攤開來，一起討論，但不要落入情緒話語。

線民事件延燒，羅智強今日在臉書表示，施明德直指謝長廷是特務之一，謝長廷卻不願對簿公堂，自己先前也發文力挺施明德，希望真相水落石出，才有和解的可能。

對於呂秀蓮所說，有人不想探討過去的歷史，可能是無知自私，也可能是心虛，害怕真相繼續追下去，更點名陳菊出來處理，揪出民進黨內有實權的特務蟑螂。

「呂秀蓮的公道話，我舉雙手贊成」，羅智強指出，有人在民進黨臥底當線民，卻手握實權、吃香喝辣，甚至阻止真相曝光，就像蟑螂見不得太陽，不如將探尋真相的權利還給受害者，讓施明德丶呂秀蓮等人調閱資料。