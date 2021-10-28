41歲女星韓瑜五官立體精緻、演技精湛，出道20年拍過無數八點檔，是著名的「本土劇女神」。最近她在社群網站曬出兩張破尺度的辣照，性感又嫵媚的模樣讓網友看得賞心悅目。

韓瑜昨（27日）在IG上傳一張半身照，寫道：「風吹亂了我的髮……這時候應該點一首什麼歌？」畫面中，她化著魅惑妝容，一抹紅唇女人味十足，烏黑亮麗的黑長捲髮隨興灑落，身穿黑色無袖服飾，中間竟然直接開一條「高速公路」直通腹部，露出裸色美膚，豐滿美胸弧度也一覽無遺，給人無限的遐想空間。

除了IG，韓瑜也在臉書放送同系列的另一張辣照，畫面中，她冷冷的直視鏡頭，一手輕撫秀髮，微微遮住半張漂亮臉蛋，暖色燈打出一個個光圈，整體氛圍顯得浪漫又時尚，據悉這是韓瑜為新代言拍攝的形象照，她神祕兮兮地要大家「敬請期待」。

同為八點檔女神的吳婉君、陳子玄和張家瑋異口同聲地留言讚嘆韓瑜實在太美，吳婉君更是直呼「仙女下凡」，其他網友也一致認同，紛紛留言：「超美的女神」、「愛了愛了」、「好正」、「真的是台灣最美女星」、「變好瘦」。

不過，韓瑜在IG限時動態無奈地透露，自己不笑的時候很有距離感，尤其只要認真的時候看起來更不好靠近，「難怪今天的側拍妹妹一直要我笑….原來我不笑看起來真的很嚴肅啊…」。