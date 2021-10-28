中二選區民進黨將推林靜儀或張家銨 中市黨部主委李天生回應了

台中市第二選區立委補選，民進黨將推出何人出馬？民進黨前不分區立委林靜儀，獲得總統府資政李茂盛等7人，聯名向民進黨主席蔡英文推薦徵召林靜儀出戰補選；台中市黨部主委李天生今天說，昨天中執委會已授權主席做最後的決定，相信主席會用最高的智慧，中二選區會徵召一位最有勝算的人選。

民進黨有中市議員張家銨等人表態願意參戰，前民進黨立委林靜儀、前無黨籍立委洪慈庸也被點名，李茂盛、湯文萬等7位總統資政、國策顧問及行政院顧問，昨向蔡英文推薦林靜儀。台灣基進部分，盤點內部有意願者後，發現戶籍多不符資格，若不自己推人則朝向與民進黨合作提名。

民進黨市議員陳世凱今天在臉書公開推薦林靜儀，他說認識林靜儀非常多年，在他眼中，林靜儀是一位邏輯清晰，對不公義的事仗義直言的女性。陳世凱也提到，林靜儀在2020年卸任民進黨不分區立委後，仍持續在台中深耕基層，疫情期間，也經常在社群媒體上，以醫師身份向民眾傳達政府防疫資訊。

表態若獲徵召將全力以赴的張家銨今天強調，這次罷免過程中，台灣民主受到很大的撕裂，民進黨與基進黨一直都很好，這次補選也尊重基進黨；期許可推出在地民眾認可的人選，並尊重黨中央徵召的人選。

民進黨台中市黨部主委李天生指出，綠營大老昨天向總統推薦林靜儀醫師，這7位國策顧問等都德高望重，昨天民進黨中執委會已授權主席做最後的決定，相信主席會用最高的智慧，中二選區會徵召一位最有勝算的人選投入補選。

補選徵召二選區