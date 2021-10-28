勞動教育從校園扎根！北市勞動局自2014年起開辦「勞動好YOUNG前進高校」勞動權益校園講座，勞動局長陳信瑜表示，自5月中旬疫情肆虐，學校許多實體活動皆暫停辦理，但為貫徹「防疫不亂、學習不斷」的理念，勞動局率全國之先，特別增列視訊方式上課，讓對於上實體課程仍有疑慮的學校，放心申請、減少群聚風險。

育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校率先申辦視訊講座，共有高一及高二總計有213名學生參加，除了在防疫上能夠有效分流減少同學移動及群聚外，講師針對求職防騙「三要七不」、各項「就業岐視」及各項常見勞資爭議，如：積欠工資、超時工作、職場性騷擾等，進行實際案例分享與說明，也讓同學能在短時間內即理解維護權益的重要性，並建立勞動權益基本觀念。

陳信瑜表示，相關申請表單可至北市勞動局網站下載（路徑：業務服務＞勞動教育文化＞勞動教育 校園扎根延伸閱讀專區）；如學校申請進行視訊課程，可使用Cisco Webex應用程式或使用學校熟悉相關視訊軟體，或電洽02-27208889、1999分機3345。