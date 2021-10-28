工研院綜整國內外政經情勢，今（28）日發布2021年與2022年臺灣製造業景氣展望預測結果，2021年製造業產值為23.06兆元新臺幣，年增率達21.26％，為歷史次高成長。展望2022年，各國經濟重啟、國際需求強勁，加以內需可望回溫，2022年經濟可望將持續成長。預估製造業四大業別均維持正向展望，整體製造業產值達24.12兆元新臺幣，年增率4.61%。

工研院IEKCQM預測團隊分析，雖近期有多重不確定因素（新冠肺炎疫情、供應鏈斷鏈、原物料價格飆漲、通膨隱憂升溫、國際港口壅塞未緩、中國大陸能耗雙控政策素）引發市場擔憂，但全球景氣持續復甦，製造業成長動能仍保持強勁。此外，國際需求帶動傳產貨品外銷成長，以及新興科技應用持續拓展、科技類產品續旺，我外貿迎來空前榮景，累計前9月出口成長30.7％，達1172億美元。隨著國內疫情趨緩，管制陸續放寬，經濟活動回歸常態，民間消費支出可望逐步改善，輔以政府振興措施，有利內需市場景氣回溫，樂觀預估我2022年製造業產值仍維持正向展望。

製造業四大業別預測結果分別如下，整體顯示國際需求仍在，內需回暖有利我製造業產值表現。

金屬機電：中國大陸市場需求不振限縮全球鋼鐵需求成長，但中國大陸之外的全球鋼鐵需求預料將在2021年底前恢復疫前水平。各國政府振興方案推動、產業資本支出擴大、汽車與消費電子商品需求回升，可望推動設備、汽車零組件、工具機產值成長。預估2022年金屬機電業產值達6.64兆元新臺幣，年成長5.10%。

資訊電子：在全球網通業者持續增加5G網路基礎設施和各國政府擴大網路基礎建設投資以振興經濟的需求帶動下，可望支撐網路通訊設備產值成長。受5G手機、AIoT、AR/VR等成長因素，使高效能運算與手機應用處理器晶片對於高階製程需求大增，臺灣在5奈米半導體製程技術領先全球，加上載板廠擴廠新產能陸續開出。預估2022年資訊電子業產值將達9.69兆元新臺幣，年成長6.76%。

化學工業：受石原油庫存下降、油輸出國組織及俄羅斯聯盟（OPEC+）維持原訂生產計劃，供需失衡狀態加劇，造成國際原油價格持續攀高，美國能源資訊局（EIA）上調2021年Q4原油價格，預計供需吃緊狀況到2022年才會逐漸緩解。而全球經濟活動重啟、宅經濟、防疫需求仍在、加以全球淨零碳排議題持續發酵，我化學工業可維持成長。惟在高基期因素下，預估2022年化學工業產值將達5兆元新臺幣，年成長1.22%。

民生工業：因東南亞疫情逐步解封，各廠稼動率回升，有利紡織業業者出貨能量釋放。此外，肺炎疫苗施打逐漸普及，民眾外出需求帶動紡織與服飾業成長。加以國內管制進一步放寬，零售、餐飲、旅遊業營運逐漸回歸常態；輔以政府振興措施實施，民間消費可望回暖。而疫情帶動宅食新商機及生醫產品需求，亦可為民生工業成長帶來挹注。預估2022年民生工業產值將達2.80兆元新臺幣，年成長2.49%。