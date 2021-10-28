台北市長柯文哲28日赴北市議會進行專案報告，除重申會編28億自購第3劑新冠肺炎疫苗或口服藥，買之前還要函文到衛福部，詢問台灣採購疫苗計畫再評估下一步，但議員汪志冰28日質詢時揶揄，中央一定不會給，因為他們唯一的計畫就是高端疫苗，怎會管北市的疫苗採購需求。

汪志冰表示，柯說台北市要針對疫苗超前部署，但自購疫苗前要函文至衛福部，請他們提出計畫，再看看怎麼做，「拜託一下，現在中央所有政府沒有計畫，唯一就是高端啦，連高端何去何從都不知道」，還說立法院都問不出所以然，柯去問怎麼會給。

柯文哲回應，他是當面跟衛福部長陳時中說，28億預算已經編了，也說中央應該會給，不給的話要怎麼辦。北市副市長黃珊珊則說，市府也要問地方政府購買程序和政策應怎麼做。

汪志冰指出，北市將預算準備好的做法是對的，只是需要後續確認，她很贊成，但她也要告訴市府，要中央把採購疫苗計畫提出，這是不可能的事，因為民進黨政府現在在忙高端疫苗都來不及，還管你什麼計畫程序。