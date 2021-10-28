國人不小心資共了？立委林楚茵表示，到9月30日國內仍有八檔基金投資大陸軍工企業，等於拿國人的錢協助大陸發展新式武力犯台，要求金管會公布基金名單，金管會主委黃天牧表示，已要求投信公會讓這些基金儘速出脫大陸軍工企業的投資，未來也會要求基金不要投資這種具爭議的標的。

現在還有八檔基金約有4億元投資到大陸軍工產業，證期局局長張振山表示，由於涉及投資權人權益及持有價格、指數等問題，需要時間處理，承諾三個月內讓這八檔基金出售涉及大陸軍工企業的標的。

林楚茵在財委會質詢時表示，原本要求金管會比照美國列出投信不得投資的黑名單，或已投資有大陸軍工產業的基金，要求出脫，但金管會擔心影響投資人權益或投信競爭力，國防部已說今年1月到現在共軍有超過680架次的擾台，10月1到4日就有149多架次，共軍侵擾西南領域已到非常嚴重，中共不放棄武力犯台，正進行新型武力研發，但金管會仍不願列出共軍黑名單，投資人反成為資助共軍發展新型武器，出現台灣一邊增國防預算，一邊透過投信強大中共武力。

林楚茵表示，7月31日時國內有35檔基金投資到大陸軍工企業，金額共21億元，現在雖降到八檔基金，金額4億元，是否要公布基金名單，讓投資人不要誤買。

黃天牧強調，金管會不是不管，是強調金管 會不應介入投信投資策略，影響投資人權益，但「不代表不該去管」，大部分投信都有簽署機構法人盡職治理守則，若投資標的是涉及軍工產業或對環保有危害，從國安、永續經營角度，是要作一些處理的。

黃天牧表示，就美國政府公布的軍工產業名單，投信公會有去檢討，要求基金降低投資的部位，未來會要求投信不要去投資這種具爭議的名單，公告名單應沒有問題，既然投信都會朝降低投資的方向處理，公布也不是問題。