國民黨立委吳斯懷 (吳家豪攝)

行政院長蘇貞昌近期宣布軍公教人員明年加薪，但國民黨立委吳斯懷今日於立院司法委員會質詢痛批，現在隨便一碗滷肉飯都要30塊起跳，大學生得吃2碗才吃得飽，民進黨立委羅致政說，現在即便調薪，實質所得還是減少，政府要注意通膨問題。

吳斯懷詢問「麵線一碗多少你們知不知道」，銓敘部長周志宏回應「最便宜的麵線大概40、50元」。吳斯懷指出，最便宜的滷肉飯多少錢？30、40塊，一個大學生是吃不飽的。

吳斯懷說，連現在立院附近的便當都快吃不起了，1百元的便當都不好意思買給助理吃了，這就是現在的物價現況，但政府跟民間對於物價的看法卻往往完全不同。

吳斯懷指出，退撫基金成立25年來，有10年投報率未達標，其中6年甚至是負值，績效標準多低於5％，遠遜國際標準7％。蘇貞昌說經濟果實全民共享，但退休軍公教人員有共享到嗎？

羅致政指出，每次公部門調薪，政府總是用「帶動民間企業調薪」當作理由，此依據究竟何在？這次調整，人事總處其中一個理由是「民間薪資水準」，但政府又常說「公部門要調薪帶動民間企業」，到底哪個是因哪個是果？

人事總處副人事長懷敍回應，這是互相的，以2018年為例，當時軍公教調薪，後來民間工商領袖說，若政府有調薪，民間也跟進。羅致政質疑，但到底哪個是因哪個是果？政府該要講清楚。

羅致政表示，現在軍公教要調薪，是為了帶動民間調薪還是通膨壓力？事實上現在調整，實質所得還是減少。希望未來政府在調薪時要好好講清楚，不要搞到通膨，結果實際上等於根本沒調。