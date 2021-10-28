美國共和黨藉眾議員蓋拉格呼籲，希望澳洲政府准許美國的飛彈部署於澳洲境內，他也希望澳洲與美國的軍隊組成跨國聯合特別部隊，一旦中國武力犯台，可於72小時內快速應變。

據澳洲金融評報（The Australian Financial Review）今天報導，美國國會「澳洲之友連線」（The Friends of Australia Caucus）共同主席、眾議院軍事委員會成員、眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）昨天出席華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）視訊研討會時警告，如果台海戰爭爆發，美國是有可能會被擊敗的；澳洲需要對此做好準備。

蓋拉格相信，假設美國明天就投入台海戰事的話，美國明顯是有可能會被擊敗的；而台海戰事爆發的可能性與日俱爭。因此，他指美國及其盟國有需要在印太地區擴大部署；其中特別是要擴大部署陸射飛彈（ground launch missiles）。

蓋拉格認為，關於美軍在印太地區擴大部署陸射飛彈的議題，日本和澳洲是可以扮演重要角色的；但他坦承，隨著美國於2019年退出中程核飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty，INF Treaty）。而日本和澳洲都不是核武國家，故此日、澳兩國似乎都不願意讓美國的飛彈部署於他們境內。

報導提到，澳洲政府無意讓美軍於澳洲境內部署中程飛彈；取而代之的是，澳洲決定建造導引武器（guided weapons）；澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）也在今年9月向美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，澳洲將會招標物色廠商，以便在澳洲建造中程飛彈和飛彈防禦系統。

對此蓋拉格希望澳洲三思；他指中國軍事威脅已迫在眉睫，澳洲自力建造飛彈的方案實在緩不濟急。

研討會提到假設中國武力犯台，在中國展開攻擊後的72小時內，澳洲該如何因應的問題；對此蓋拉格表示，他希望澳洲境內到時候已經有美國飛彈部署就緒，而澳洲海軍亦已準備好配合美國的海軍聯合作戰。

蓋拉格解釋，他希望澳洲於北領地達爾文（Darwin）部署大量海軍，以便一旦中國展開攻擊後的72小時內，可以儘速投入作戰。他又希望在未來數年內，澳洲與美國可以想出一套讓雙方軍艦互相協調指揮的辦法，以便針對台海戰爭做好快速應變的準備。

蓋拉格還希望，美國印太司令部（Indo-Pacific Command）將會讓「519聯合特遣部隊」（Joint Task Force 519）再次啟動；而且，該部隊可以邀請日本和澳洲的夥伴加入，展開共同規畫和協調工作，以便替跨國聯合作戰做好準備。

據美國海軍歷史與遺產司令部（Naval History and Heritage Command）網站指出，為了應付台海危機，美國海軍於1999年組成「519聯合特遣部隊」。該部隊司令由太平洋艦隊（Pacific Fleet）司令擔任；一旦台海出現危機，該部隊可將美國派駐全球各地400名海軍軍官動員集結於日本，並且由美國兩棲指揮艦藍嶺號（Blue Ridge）支援該部隊的指揮工作。

蓋拉格又指出，美、英、澳組成AUKUS聯盟，對美國及其盟國擴大戰略合作具有重大意義。他又指美國和澳洲的緊密關係並不只是反映雙方的共同利益，而且更反映雙方所分享價值觀念和軍事合作歷史淵源。