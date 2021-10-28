伊朗今天同意於11月恢復與列強在核協議的談判。美國方面則表示，既然同意重啟協商就應展現出「善意」。

伊朗在維也納與美國總統拜登的行政團隊舉行了6輪的間接協商盼能挽救2015年的核協議。然而，6月間德黑蘭強硬派政府上台之後，協商也跟著中斷。

伊朗副外交部長巴格瑞（Ali Bagheri）在出訪布魯塞爾（Brussels）期間表示，他在與歐洲聯盟特使莫拉（Enrique Mora）的會談中看到進展。莫拉曾於本月稍早走訪德黑蘭。

巴格瑞在社群媒體推特（Twitter）上寫道：「我們同意在11月底之前展開協商，確切日期將在下週宣布。」巴格瑞是伊朗首席核子談判代表。

伊朗與美國、中國、俄羅斯、德國、法國和英國2015年針對伊朗爭議性核計畫危機找出長期解決之道，但2018年5月時任美國總統的川普（Donald Trump）片面退出協議、重啟全面性制裁後，協議瀕臨瓦解。

川普下台之後，繼任的拜登政府表示美國願意重回協議，但伊朗也必須完全遵守協議內容、縮減為因應川普制裁而展開的各項核子活動。

美國國務院發言人表示：「我們準備好重返維也納，並且相信有可能可以快速取得共識，在各方全面遵守規定之下落實核協議。」

「我們也清楚表達，鑒於伊朗持續採取挑釁的核步驟，這個機會之窗並非永久敞開，因此我們希望他們能迅速並帶著善意至維也納進行談判。」