四大公投12月18日登場，民進黨首場說明會周六起跑，地點在桃園市中央大學。中央大學的校友，國民黨立委林為洲認為政治人物以民間團體名義進校園宣講高度政治性議題，並不適當，他也批評民進黨又在搞雙標。

林為洲說，民進黨做了不好的示範，用民間社團的名義借了場地，參加的卻都是政治人物，還要談四項公投這樣高度政治性議題，第一場就借校園場地場館來辦，並不合適。

林為洲說，此例一開，將來學校也不能拒絕政治團體用民間團體名義，辦政治相關活動，民進黨還要雙標嗎？別人不行只有他們行？學校都會很困擾，大家想像一下，民間社團申請，總統要去，哪個學校會拒絕？

林為洲說，他看了學校租借場地的規定，不借給政治跟宗教活動，民進黨卻用民間社團名義，讓高政治性議題，由政治人物在裡面宣講，「總要避嫌吧，不太洽當。」

前立委陳學聖對此質疑，學校的規定如此清楚，為什麼不能依法行事，守護校園？「中大在怕什麼？」中大怕執政的民進黨，只能蒙著頭說瞎話，呼攏這只是民間團體活動，所以細節不會多加干預。

林為洲也分析，民進黨的公投策略很清楚，就是把公投定性成政黨惡鬥、政黨對決，讓中間選民厭煩，而民進黨的政黨支持度高於國民黨，雙方比基本盤，公投就通通過不了了。

至於公投的反制措施，林為洲說目前正在想，希望民進黨就四大公投來公開辯論，但民進黨一直不肯，很奇怪；至於他當天會不會回母校做什麼事？他說還在思考。