台東縣專勤隊會同台東縣警察局大武分局查獲雇主指派移工從事許可以外工作。（移民署南區事務大隊台東縣專勤隊提供／蔡旻妤台東報導）

印尼籍女性移工「阿妮」受雇來台擔任看顧，經營餐館的雇主見她廚藝精湛，近期餐廳繁忙，邀請她到餐館掌廚做菜及擔任外場，然而合法聘僱移工從事許可以外工作已觸法，移民署南區事務大隊台東縣專勤隊會同台東縣警察局大武分局循線查獲，全案依違反就業服務法函送台東縣政府裁處。

雇主表示，阿妮平時在家中照看長輩，擔任看護，家中長輩對她的廚藝讚不絕口，而「近期台東旅遊興旺，人潮車潮絡繹不絕，用餐客人較多，餐廳忙不過來，才會讓阿妮到店裡幫忙」。

搖身變大廚的阿妮不僅是內場的烹飪高手，外場更是服務周到，讓不少饕客驚嘆「只要來台東玩，一定會到這裡大快朵頤，原來這麼好吃的海鮮料理，竟然是出自印尼移工的巧手！」。

遭專勤隊及警方查獲非法工作，阿妮無奈表示，她在家鄉時就很喜歡料理海鮮給家人及朋友吃，見老闆娘餐廳那麼忙，她對做菜又拿手，才決定幫忙，未料兩人卻因此觸法。

台東縣專勤隊隊長黃志明呼籲，疫情期間，請國人及外來人口務必遵守中央流行疫情指揮中心發布最新措施及管制規定，兼顧防疫與生活品質。另切勿以身試法，不得指派合法聘僱移工從事許可以外之工作，若貪圖一時方便，經查獲將依違反就業服務法裁處，最高可處新台幣15萬元罰鍰。如發現非法工作移工、失聯移工等外來人口，請撥打檢舉專線電話（089）342095，以維護國人及合法移工之就業權利。