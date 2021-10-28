ITF台北國際旅展將於11月5日開展，凱撒飯店於10月8日搶先推出線上旅展，聯合住宿券每張2500元、買5送1，聯合餐券每張600元及墾丁發現西餐廳晚餐券每張688元、皆可享買10送1，提供無法到場或是想要先買先享受的消費者先行搶購，而首賣當日即破百萬業績、單筆購買最多50張以上餐券。

凱撒飯店表示，今年位於旅展攤位I108，現場除推出以上熱賣票券之外，再祭出獨賣商品「南北聯賣套裝券」，每套5000元，即可自由搭配北部及南部各1間飯店住宿暢遊。

板橋凱撒大飯店「豪華客房」。（凱撒飯店集團提供）

旅展活動4天主打三波活動：活動一 凡購買票券滿額萬元可免費兌換500元飯店抵用券1張，以及打卡禮免費兌換莫凡彼精選咖啡膠囊禮盒，活動二 11月6日至7日消費滿5000元即可於指定時間參加互動遊戲、有機會再贏得免費聯合住宿券，活動三 11月8日購買4張聯合住宿券就可再免費兌換500元飯店抵用券1張，買越多送越多。

墾丁凱撒「景觀客房」陽台景。（凱撒飯店集團提供）

此外，凱撒飯店聯合住宿券每張2500元，買5送1每張2083元起，可依需求選擇入住全省凱撒飯店：憑1張可入住台北凱撒、台北凱達、內湖凱旋、阿樹國際旅店、台北趣淘漫旅（含2客早餐）、台南趣淘漫旅（加贈6項冒險活動及曾文水庫門票）及台東趣淘漫旅（含2客早餐）；憑2張可入住板橋凱撒1泊2食或連住2晚不含早餐二擇一，方案皆享升等菁英客房或贈JO MALONE沐浴組合；憑3張可入住墾丁凱撒景觀客房雙人1泊2食或4人住宿含早餐二擇一。

聯合餐券每張600元，買10送1每張545元，適用飯店餐廳內用及外帶，憑1張可享台北凱撒Checkers自助餐平日午餐乙客、板橋凱撒朋派西餐廳雙人早午餐、家宴中餐廳個人商業套餐或台北凱達百宴自助餐平日午或晚餐乙客，最高原價1012元；憑2張可享板橋凱撒朋派西餐廳4人組合餐、家宴中餐廳4人組合餐、個人豪華套餐或台北凱達家宴中餐廳4人組合餐，最高原價1650元；憑3張可享板橋凱撒家宴中餐廳片皮鴨三吃或台北凱達百宴自助餐海陸4人組合餐，最高原價2580元。