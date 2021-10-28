蔡英文總統接受CNN專訪，直言來自北京的威脅「每天」都在增加，並首次證實確實有美軍在台灣，會防衛台灣。北市議員張斯綱28日質詢，蔡總統是否敢跟大陸國家主席習近平坐下來談，還是蔡在販賣亡國感？台北市長柯文哲回答，他看得心驚膽顫。

柯回，他看得心驚膽戰，當然國防還是要準備，對外盡量要求和平，對內做好足夠準備，但到底準備好了嗎？他不曉得。

張斯綱追問，台灣戰備準備如何，足以應付萬一發生的戰事？柯僅回，「不可以告訴你，美國國務院跟我講的話。」

張斯綱再問，八大行業怎開放？柯回，他有拜訪衛福部長陳時中，有討論過，他主張台北通可對接中央健保局資料，打2劑疫苗是綠色，打1劑是黃色，沒打是紅色，八大行業從業人員要嘛打1、2劑或有PCR篩檢陰性資格，安全就營業，陳時中說這觀念好，但要想一想。

張斯綱還說，對陳時中這些高官的薪水沒影響，但對被封的業者有影響，到私人飯局招待所一樣進行、都沒禁止，沒量體溫、PCR，對防疫有幫助嗎？過去5個月，北市多了上百家招待所。

另外，北市議員李明賢也質詢，熊好券預算還在議會審查，編列了5點多億元，擔心通貨膨脹嗎？

柯說，通膨主要是美國印鈔票，台灣營造業物價增加14％，這會有法律糾紛，而前瞻8400元、防疫振興8400元，跟美國軍購，台灣鈔票印太多，美國、台灣大家一起印，通膨一定發生。

李明賢問，你吃飯買便當嗎？柯說，助理會買樓下便當給他。李問，雞腿便當多少錢？柯說，他都不去外面吃。至於95無鉛汽油漲到30多元，柯不曉得。