10歲的小甯（化名）自從開學後，發現自己看不清楚老師寫在黑板上的字，經眼科醫師檢查，發現近視度數已達200度，小甯不想戴眼鏡，醫師建議她配戴一種佩戴、脫取容易的「軟式周邊離焦隱形眼鏡」，且經一段時間，近視度數沒有加深，十分穩定，讓家長安心許多。
智慧型手機與平板電腦日漸普及，孩童使用3C產品的時間隨之變長，近視比率也跟著提升。據國民健康署資料，小學一年級學童近視盛行率為19.8％，小學六年級則為70.6％，且近視50度以上的人數，每升一個年級，就增加10％。
既然「近視不可逆」，如何減緩近視增加的幅度，已成為治療近視的目標，花蓮門諾醫院教學副院長許明木指出，目前控制孩童近視有4種方法，分別為「點長效散瞳劑」、「角膜塑型片」、「配戴周邊離焦眼鏡」及「軟式周邊離焦隱形眼鏡」。
許明木接著說，散瞳劑效果顯著，但有易畏光、看近無法聚焦等副作用，且需搭配多焦變色眼鏡；角膜塑型片則是睡覺時配戴，屬硬式隱形眼鏡，9歲以上孩童較適合，不過配戴時數至少8小時，須將孩童夜間睡眠品質列入評估，否則無法完全發揮作用，且散光度數高、高度近視、角膜弧度太平者不適合配戴。
考量目前控制近視方法的優缺點，許說，為讓孩子在配戴上更輕鬆、更有意願，現在市面上有新型的「日間軟式周邊離焦隱形眼鏡」，2款鏡片，一款是日拋型，不需每天保養清潔的無散光鏡片，適用600以下孩童配戴；另款則是任何高度數都有的雙週拋，其優點是異物感低、運動方便。
許明木說，若擔心孩童年齡過小、度數太深、或是在學校配戴隱形眼鏡時有突發狀況，也可選擇周邊離焦眼鏡配戴。不過對於近視度數快速增加，或高度近視危險群的孩童，依眼科醫學會近視防治控制小組建議，不論選擇哪種控制近視的方式，另配搭使用低濃度長效散瞳劑，雙管齊下，達到近視控制最好的效果。
此外，許也強調，既然無法避免孩童使用3C產品，對於近視，家長應秉持「早發現、早治療」原則，同時也可多帶孩子走出戶外欣賞青山綠水、補充維生素A，維他命C等蔬果，減緩近視發生。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。