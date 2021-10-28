智慧型手機與平板電腦日漸普及，孩童使用3C產品的時間隨之變長，近視比率也跟著提升，花蓮門諾醫院除提醒家長早發現早治療，同時也建議可多帶孩子走出戶外欣賞青山綠水、補充維生素A，維他命C等蔬果，減緩近視發生。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

10歲的小甯（化名）自從開學後，發現自己看不清楚老師寫在黑板上的字，經眼科醫師檢查，發現近視度數已達200度，小甯不想戴眼鏡，醫師建議她配戴一種佩戴、脫取容易的「軟式周邊離焦隱形眼鏡」，且經一段時間，近視度數沒有加深，十分穩定，讓家長安心許多。

智慧型手機與平板電腦日漸普及，孩童使用3C產品的時間隨之變長，近視比率也跟著提升。據國民健康署資料，小學一年級學童近視盛行率為19.8％，小學六年級則為70.6％，且近視50度以上的人數，每升一個年級，就增加10％。

既然「近視不可逆」，如何減緩近視增加的幅度，已成為治療近視的目標，花蓮門諾醫院教學副院長許明木指出，目前控制孩童近視有4種方法，分別為「點長效散瞳劑」、「角膜塑型片」、「配戴周邊離焦眼鏡」及「軟式周邊離焦隱形眼鏡」。

許明木接著說，散瞳劑效果顯著，但有易畏光、看近無法聚焦等副作用，且需搭配多焦變色眼鏡；角膜塑型片則是睡覺時配戴，屬硬式隱形眼鏡，9歲以上孩童較適合，不過配戴時數至少8小時，須將孩童夜間睡眠品質列入評估，否則無法完全發揮作用，且散光度數高、高度近視、角膜弧度太平者不適合配戴。

考量目前控制近視方法的優缺點，許說，為讓孩子在配戴上更輕鬆、更有意願，現在市面上有新型的「日間軟式周邊離焦隱形眼鏡」，2款鏡片，一款是日拋型，不需每天保養清潔的無散光鏡片，適用600以下孩童配戴；另款則是任何高度數都有的雙週拋，其優點是異物感低、運動方便。

許明木說，若擔心孩童年齡過小、度數太深、或是在學校配戴隱形眼鏡時有突發狀況，也可選擇周邊離焦眼鏡配戴。不過對於近視度數快速增加，或高度近視危險群的孩童，依眼科醫學會近視防治控制小組建議，不論選擇哪種控制近視的方式，另配搭使用低濃度長效散瞳劑，雙管齊下，達到近視控制最好的效果。

此外，許也強調，既然無法避免孩童使用3C產品，對於近視，家長應秉持「早發現、早治療」原則，同時也可多帶孩子走出戶外欣賞青山綠水、補充維生素A，維他命C等蔬果，減緩近視發生。