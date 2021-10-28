出社會後是不是真的很難交到朋友？有網友覺得大學畢業進入職場後就沒什麼朋友了，覺得有些孤單，所以PO文詢問大家出社會後都怎麼教到新朋友？貼文引熱議，有過來人淚勸「在學時應該要認真交友」。

一名網友在PTT上發文表示，她跟男友遠距離戀愛中，而身邊的朋友都已經結婚生小孩了，平常很難約，在學期間認識的朋友則都在不同縣市，讓她覺得有些寂寞，想認識新朋友。原PO表示，她曾嘗試交友軟體，發現多是認識異性對象，但她只想認識同性好友，可以下班或是假日一起逛街約吃飯。不禁感嘆想交朋友好難，「大家出社會後都怎麼交新朋友？」。

貼文一出引起網友共鳴，「同感，出社會後才覺得在學時應該要認真交朋友」、「出社會真的好難交新朋友啊」、「跟你有相同疑問，覺得單純交友好難，比交男朋友還難」、「超認同，好想交新朋友」。

也有許多網友建議，「可以參加一些社團，台大也有不少社團歡迎社會人士參與」、「語文補習班、繪畫班、同事、旅途中認識」、「多揪一些人多的活動，像是烤肉、看電影、爬山或讀書會，可以認識朋友的朋友」、「工作同事或當志工，運動也可以，方式很多啊」、「佛系交友，對你有興趣的人自己會來」。