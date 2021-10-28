美股四大指數跌多漲少，僅那斯達克收小漲0.12點，日韓股市漲跌互見，台股開高6.62點、報在17081.17點，大型權值股普遍休息，輪漲到低位階以及補漲的面板、航運族群，電子成交比重更一度飆升到8成水準，大盤啟動季線保衛。美股昨日雖逢高拉回，但近期台股中小型個股表現佳，大盤上方季線如能一舉收復並站穩，較有機會擺脫過去一段時間震盪之走勢。

電子權值股普遍修正，晶圓雙雄台積電(2330)開低震盪，盤中跌幅約0.6%，股價在600元以下修正，法說報喜的聯電(2303)釋出產業持續供不應求、明年會更好的消息，但今股價卻呈現利多不漲，跌幅逾2%。

面板股今強勢吸金，友達(2409)第三季每股獲利高達2.03元，優於市場預期，今早一度觸及漲停價19.35元，群創(3481)也不遑多讓，漲幅一度逾9%，來到16.8元，盤中漲幅收斂到6.5%附近，彩晶(6116)盤中漲幅也逾4%。

高價IC設計股股王矽力-KY(6415)上漲逾2%，信驊(5274)亦上揚逾2.5%，宣布祭出庫藏股的譜瑞-KY(4966)股價並未受到鼓舞，盤中跌幅擴大到6%。

題材股部分，低軌衛星帶動相關網通股漲勢猛烈，昇達科(3491)喊話低軌衛星訂單能見度已經達5個季度，今攻上漲停，仲琦(2419)則是開高後壓低，盤中股價小漲、漲幅在1%以內。

航運股今回穩止跌，貨櫃三雄陽明(2609)、萬海(2615)、長榮(2603)盤中漲幅約2.5%，華航(2610)、宅配通(2642)盤中漲幅也逾2.5%，今日運輸類股成交比重持續下降到1成左右，有利於籌碼沉澱。

分析師表示，法說旺季，盤面指標股表現、展望大多是正向下，中小型股資金流入，先前受到壓抑的電子族群陸續轉強，惟台股整體追價買盤力道不足，考量指數即將面臨前波高檔套牢區，加上類股輪動快速，缺乏主流股，操作難度高，加上美股財報進入尾聲，下周FOMC開會，通膨及縮減購債議題將躍上台面，須留意修正拉回風險，建議逢高調節、低接布局，短打操作以政策護盤的科技權值股、高殖利率概念股、電動車概念股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。