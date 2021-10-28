「元大ESG高股息N」通過證交所審查，預計11月初上市掛牌。該檔ETN發行10年期，預計於2031年到期，發行價格訂在新台幣5元，小資族可輕鬆入手，且不必費心選股，就可以掌握20檔精選上市ESG且具高股息表現的優質股票。回測過往5年績效顯示，累積總報酬高達134％。

該商品所連結的「特選ESG高股息報酬指數」的編製方式，為遴選上市股票中，同時兼具ESG表現與高股息特性的20檔股票，共同編製成指數。採用企業永續發展協會涵蓋環境(E)、社會(S)及公司治理(G)三大面向的「企業社會責任評鑑分數」，篩選出ESG表現達標準上市公司，並考量財務指標、現金股利、股息殖利率、市值等篩選條件，參與永續投資的同時，兼顧高股息是此商品的最大特色。

目前「特選ESG高股息報酬指數」權重前六大成分股與占比為：台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、富邦金(2881)、中信金(2891)、兆豐金(2886)，合計約占指數的8成；另外還有台灣大(3045)、國巨(2327)、永豐金(2890)、遠傳(4904)、仁寶(2324)、大聯大(3702)等。

「元大ESG高股息N」與ETF相同，都是追蹤指數的被動投資商品，專注投資上述20檔上市ESG高息股票表現，且發行單價低，買一張只要約5000元。