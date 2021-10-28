行政院長蘇貞昌28日拍板明年軍公教調薪案，軍公教調薪4％，所需經費314億，這是蔡政府任內第二度替軍公教調薪，也是25年軍公教調薪幅度最高的一次。圖為台北市政府公務員為民眾處理業務。（陳信翰攝）

勞工基本薪資明年確定調漲，行政院長蘇貞昌今於行政院會拍板明年軍公教調薪方案，軍公教也確定將調薪4％，成為近25年來軍公教調薪幅度最高的一次，不僅是相隔4年再度調薪，也是蔡政府任內第二度調薪。

軍公教自1996年加薪5％後，之後調薪幅度都是3％。2000年以後僅調薪四次，分別在2001年、2005年、2011年及2018年。蔡政府任內則僅調薪一次，是賴清德擔任閣揆時，為帶動民間薪資成長與刺激內需，在2018年1月1日起調薪3％。

此次調薪可以說一波多折，原本軍公教待遇審議委員會已決定，明年軍公教不調薪，不過，蘇貞昌認為，考量軍公教在防疫、振興、紓困期間的辛勞，加上預估2021年經濟成長率（GDP）上修至5.88％，創11年來新高，且稅收穩定，成果應與人民分享，指示軍公教明年薪資朝調漲方向研議。

據悉，軍公教待遇審議委員會已於26日再次召開會議，討論明年軍公教調薪幅度，據了解，會中決定提出調薪3％或4％方案，送請行政院核定。因行政院先前鬆口，軍公教明年調薪幅度逾3％、接近4％，因此，蘇貞昌最終決定，明年軍公教調薪採取4％方案。

行政院主計總處表示，明年軍公教現職人員待遇調漲所需經費314億元，包括中央政府153億元及地方政府161億元；另外，退休人員月退休金是否調整，相關機關尚在研議中，惟為彰顯政府照顧軍公教退休人員生活，暫匡列10億元。