商品價格下挫，其中上海期銅連跌八日，動力煤期貨六連跌，期鋁則三連跌，螺紋鋼也連跌第二日，使商品股壓力大增。
鋁業股28日盤中下挫，中鋁跌9％，俄鋁跌9.2％，宏橋則挫3.3％。銅礦股洛陽鉬業9個月盈利漲1.2倍，但股價跌7.5％，紫金跌4.5％，江銅跌6.3％，五礦資源跌5.2％。
27日晚間油價下挫逾2％，使中海油28日早段盤中跌2.2％，中石油挫4.1％，中石化下滑2.1％。
煤炭股中煤能源前三季盈利增1.8倍，股價再跌9.3％，兗煤跌6.8％，神華跌2.2％，伊泰煤炭乾跌5.3％。其後，煤炭股上演跌停潮，昊華能源、蘭花科創、華陽股份、露天煤業、晉控煤業、平煤股份等多支個股跌停。
鋼鐵股方面，鞍鋼挫4％，馬鋼與重鋼各跌3.6％，中國東方下滑3.1％。
大陸上海期銅八連跌，最新報每噸人民幣（下同）69810元，跌2.3％，上海期鋁三連跌，報19375元，挫3.7％。動力煤期貨六連跌兼再度跌停，報1033.8元，跌9.7％，布蘭特期油最新報每桶52.57美元，跌2.4％。
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