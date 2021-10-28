台灣民意基金會公布最新政黨支持度民調，民眾黨首度超車國民黨，北市議員洪健益28日質詢，台北市長柯文哲開心嗎？柯回，他覺得那個不準。

洪健益建議，若柯真的要讓更多民眾支持民眾黨，那敬老重陽金1500元要改回發現金，柯答「不行」。

洪健益說，柯發1500點在敬老悠遊卡裡，也有議員不同意，怎沒去拜訪議員？北市社會局長周榆修說，有拜訪；柯說，好啦好啦。

洪健益再問，明年還有沒有預算，給重陽禮現金，增加台北市民幸福感？柯直言，目前沒規畫。

洪健益也問，熊好券振興北市經濟，非常重要，柯為何沒拜託議會，並說明預算讓它過？要找柯都還要經過柯的祕書三審，柯沒誠意，也不跟議員約，消極。

柯說，他有檢查局長們，局長們都有去說明，自己有道民進黨團、國民黨團、新黨團拜訪過，一個個處理，但若再拖下去，熊好券會變成一般酷碰券，效果變差，好啦、有啦，會積極點。