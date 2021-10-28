因應疫情許多公司縮小尾牙規模，日勝生加賀屋主打10人即成行的「微尾牙、微春酒」，並以日式「高御膳」個人會席料理套餐取代圓桌合菜（如有圓桌需求請另洽服務人員）。價位從每位1980元、2980元、3980元共3款會席料理可供選擇，即日起接受預訂，10月31日前預訂成功，每場滿20位即贈送日本清酒1瓶。

日勝生加賀屋推出3款會席料理，其中2980元套餐不但有信州鱒魚、鮪魚中腹和紅甘生魚片，還有「黑毛和牛果香鍋」，嚴選日本九州黑毛和牛，油花分布均勻，湯底結合「龍眼乾、鳳梨乾、白蘿蔔、水梨」與昆布熬煮成充滿果香的高湯。而最高等級3980元套餐，有料理長特製「軟殼龍蝦鬼殼揚」，生魚片、日本和牛、軟殼龍蝦一次滿足。以上各專案皆享果汁無限暢飲，2980元、3980元專案再加碼清酒或紅酒2擇1暢飲。

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