近幾年不少20多歲的年輕人搶著去做保全，一名網友驚訝指出，過去保全多是年過半百的阿伯在做，難道現在保全變成是年輕人的夢幻職業了嗎？貼文引起網友熱議，不少人認為保全還不錯，工作內容輕鬆，薪水也不錯，而且現在保全臥虎藏龍，有網友分享自家樓下的保全是東吳法律系畢業的，還有人說自家樓下的管理員會解線性代數。

一名網友昨天在PTT上發文表示，以前在大樓當保全的多數是年過50歲的阿伯，但這兩年越來越多20多歲的年輕人搶去當保全，而且個個體格都不錯，還很常看到許多人妻穿著睡衣與他們聊天，讓他不禁懷疑，保全算是現在年輕人的夢幻職業嗎？

貼文引起網友討論，不少人透露現在真的蠻多厲害的保全，「去年我家樓下的夜班保全是東吳法律畢業的，他說夜班保全很適合他，有時間可以念書」、「樓下管理員阿伯會解線性代數」、「 保全真的臥虎藏龍」、「保全不錯啊！」

另外，有網友認為保全工作其實還算不錯，工作內容輕鬆，薪水也很不錯。不過，也有網友指出，保全的薪水是用時間堆疊出來的，一般的工作平均只要上8小時的班，但保全往往一個班就是12小時，所以並沒有大家想的那麼輕鬆。

保全工時長的議題，過去也在PTT上被拿出來討論，一名網友曾表示，他當保全工作每月薪資近4萬，但每天上班12小時，而且有些社區的住戶管理委員會很機車，可能會不讓人吹冷氣或玩手機，待滿12小時還蠻崩潰的，而且下班後其實會很疲勞。