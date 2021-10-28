基隆捷運議題引發台北、基隆2市長交火，今天民進黨基隆市議會黨團舉行記者會，怒轟參與四長會議人士都還在政壇上，怎容任何一位政治人物睜眼說瞎話？「到底是誰在搞『軌』？」對於柯連日砲轟捷運是騙局，黨團嗆「這樣的人有資格選總統嗎？」

民進黨團總召、議員鄭文婷認為，基隆捷運是每個基隆市民長久以來引領期盼的重大公共建設，每天早上有許多通勤族花時間在通勤上，如果能有一條快速便捷的公共運輸工具減少通勤時間，對通勤族來說是最佳的政策，哪怕路線修改，只要捷運能到基隆、台鐵不廢、縮短通勤時間。

鄭文婷提及，無奈民眾黨立委邱臣遠配合柯文哲論述，不斷說基隆捷運一變再變、一騙再騙，想問捷運到底變在哪？又是哪裡騙人？任何一位政治人物講話都應負責任，而不是講聳動的話欺瞞民眾，甚至藉此蹭聲量，只會造成社會對立。她認為，遠離基隆市民心聲的政客們唱衰基隆捷運的言論，相信不會得到市民青睞，「尤其是想在明年大選中參一咖的人，民眾絕對會用選票證明你們的無知與錯誤。」

議員張秉鈞表示，柯文哲一句騙局，再次讓基隆捷運的興建又陷入僵局，不願與交通部、基隆市及新北市溝通協調解決問題，只會藉由媒體網路進行批判，這是身為首都市長應有的格局嗎？這樣的人有資格選總統嗎？

議員張顥瀚說，過去中央、地方對捷運毫無重視，僅用規畫案應付基隆市民，直到蔡英文總統上任後，才首度將基隆捷運列為國家重要發展建設，並編列預算給予最大支持，柯文哲卻為了牟個人政治聲量，無視四長會議明確的會議記錄，用「基隆-八堵」段難以解決來卡基隆捷運的規畫，「到底是誰在搞『軌』？」