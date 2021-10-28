【LIVE直播】蘇貞昌今拍板 軍公教加薪來了！行政院會後記者會

國內疫情趨緩，儘管防疫2級警戒11月2日不會調降，但管制措施將大幅鬆綁。行政院長蘇貞昌今天宣布，11月2日起，KTV可以不用戴口罩，看電影、搭客運與雙鐵都開放飲食，集會也不再受人數限制，而八大行業也分階段規劃鬆綁，相關實施時程與細節由指揮中心宣布。

蘇貞昌今主持行政院會後，由政院發言人羅秉成轉述會中結論表示，目前全球每日新增約40萬確診數，台灣因全國同胞共同努力，已連續60天本土確診個位數，累積超過30天零確診，另由於目前疫苗愈來愈充足，希望今年底前能將第二劑的施打率衝高到6成。

交通部指出，現行交通場站內均已開放飲食，故在維持基本防疫條件下，全面鬆綁交通運具內飲食限制，包含台鐵及高鐵列車內、公路客運及遊覽車內，以及國內線班機與船舶內，在維持適當社交距離下、鄰近無旅客或旅客有配戴口罩下，可開放飲食。另郵局營業區域亦可在前開條件下開放飲食。

此外，指揮中心解除室內80人、室外300人的容留管制規定，因此交通部轄管國家風景區及觀光遊樂業，也配合取消容留量上限為承載人數80％的規定，不另訂上限。

蘇貞昌稍早在院會中也表示，和指揮中心等部會討論過後，11月2日起，民眾到KTV唱歌可以不用再佩戴口罩，集會人數也不會再受限制，另外，八大行業也會分階段鬆綁。