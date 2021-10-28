台鐵408次太魯閣號列車今年4月2日在花蓮清水隧道發生出軌重大意外，造成49人死亡、超過200人受傷，涉嫌肇事包商李義祥，羈押逾半年後，花蓮地方法院裁定60萬元交保，外籍移工華文好則無保責付限制出境，檢方不服提出抗告。高等法院花蓮分院今表示，檢察官所提抗告有理由，因此撤銷原處分，發回原審更為適當裁定，地院將重開羈押庭。

花蓮地方法院本月22日裁定交保理由指，本案關於被告李義祥、華文好等相關證人均已到庭交互詰問完畢，依目前訴訟進度觀之，法院認為如課予被告等一定的處分，應足以對其等形成拘束力，而得確保後續審理等程序順利進行，故認被告等應無繼續羈押之必要，兩人並限制住居、出境、出海8月，不過，花蓮地檢署不服，依法提出抗告。

花蓮高分院今天發布新聞稿，撤銷發回原審另為裁定，主要理由為，兩人涉嫌重大，且華文好案發後即騎車逃亡，丟棄SIM卡，且逾期居留多年，住居、職業不定等，而責付效力有限性，無積極證據足認受責付人對於華文好有明確、足夠的避免逃亡支配力、監督力。

新聞稿指出，李義祥因本案死傷嚴重，涉及被害人數十條性命，李可能會被判處相當重的刑責，加上後續高額民事求償，以及有相當資力，足以支應可能的逃亡計畫，及其另涉有肇事逃逸犯行，可見，李義祥仍有為逃避處罰而有所在不明的可能性。

新聞稿指出，此案情節非常嚴重、兩人逃亡之虞明顯，原則上應認有繼續羈押必要性。即使主要證人業已詰問完畢，但依目前訴訟進程，仍有調查其他證據的可能性（如勘驗現場），及訊問被告釐清事實的必要性，足見，本案仍有保全被告，確保到庭的必要性。

另外，審酌將來預想刑的種類及刑度、審理進程及被告的個人情事，包括健康、職業、生活狀況等， 羈押被告身體的積極必要性（公共利益），及因拘束被告身體，被告所遭受的不利益、痛苦及弊害，本 件尚難認公共利益相當薄弱及被告不利益相當鉅大。

高分院表示，基於以上幾點考量，對於是否可認為李義祥等人沒有羈押的必要性，不無疑慮，認為檢察官所提抗告有理由，因此撤銷發回原審更為適當裁定。