大陸東方衛視最近預告2022年新節目名單，其中意外請來劉嘉玲挑大樑主持談話節目《嘉玲秀》，第一集預告出爐，劉嘉玲聊到「國寶美女」林青霞便有一堆料可爆，透露去過林青霞的豪宅，走進麻將間映入眼簾的竟是一大張林青霞過去扮演「東方不敗」的劇照，虧好友太過自戀，讓客人都不敢打牌，「嚇都嚇死」。

「東方衛視芒果台」官方微博近日放出劉嘉玲所主持的《嘉玲秀》預告，開頭劉嘉玲驚喜出現脫口秀主持人徵選會場，評審看了她一眼稱：「沒有機會」，劉嘉玲霸氣回：「可是不是你說了算，他們說了算」，強調要把決定權交給觀眾喜好，之後便霸氣走進攝影棚。

劉嘉玲透露林青霞的麻將間有她過去扮東方不敗的照片。（圖／翻攝自東方衛視番茄台微博）

劉嘉玲在節目裡表示林青霞有一個專門打麻將的房間，房間不大，一進門就可見正中間掛了張巨大的畫，正是林青霞當年扮演東方不敗的劇照，劉嘉玲打趣說：「你只要往那個房間裡一坐，根本沒法打麻將，嚇都嚇死了」，爆料一抬頭就會和照片中林青霞凶狠的眼神對到眼，完全無法專心玩牌。

劉嘉玲回憶張國榮打牌緊張就會手抖。（圖／翻攝自東方衛視番茄台微博）

此外，劉嘉玲也回憶起和已逝的張國榮打牌經驗，表示跟張國榮打牌很難想像對方竟然是影帝，因為他太容易喜怒形於色，一聽牌就會開始抽菸，一緊張手就會發抖，因此每次牌越好，張國榮的手抖得越快，劉嘉玲更承認曾模仿嘲笑張國榮，引來張國榮好氣又好笑反批：「劉嘉玲，妳這個八婆」。

劉嘉玲開新節目，首集聊到林青霞與張國榮。（圖／中時資料照片）

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