海洋委員會海洋保育署28日公布今年第3季海域水質監測作業，整體水質尚屬穩定。對於龜山島龜首附近的牛奶海現象，這是因為近期海底溫泉噴發量較踴躍所致，海保署將持續辦理水質監測，並與海洋、地質等相關單位持續追蹤。

第3季海域水質監測作業，監測結果顯示海域環境分類及海洋環境品質標準達成率為99.7％，除大鵬灣2處pH未達品質標準，與去年同期達成率100.0％比較，整體而言海域水質尚屬穩定。

海域水質採樣的監測點包括台灣本島與澎湖群島、金門、連江、東引、蘭嶼、綠島等105處海域水質採樣地點，採樣分析包括水溫、鹽度、溶氧、pH值、懸浮固體、葉綠素a、鎘、銅、鋅、鉛、汞、氨氮等11個項目。

對於龜山島附近的牛奶海，海保署人員在做第3季水質檢測時發現宜蘭海域的銅偏高現象。由於龜山島底下具有岩漿庫，屬於活火山，依國內中研院等專業單位監測狀況，龜山島火山活動近期並無噴發跡象，不過，推測火山之「熱液作用」有較過去活躍之趨勢。此熱液作用將促成海水熱對流，致使海域水體採樣銅濃度提高。

海保署人員在做水質檢測時並沒有特別注意牛奶海，因為此屬於較大面積的觀測，在後來經過數據資料比對，發現兩者有關連性，可能因近期當地海底溫泉噴發量較活躍，促成龜山島龜首附近「牛奶海」面積擴大的自然現象，將與相關單位持續追蹤。