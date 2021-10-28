航太扣件廠豐達科(3004)第三季營收回溫，但仍虧損，每股淨損0.62元；前三季每股淨損1.93元，比去年同期轉虧，主要仍受疫情影響。公司預期，若未來疫情持續趨緩，將可望帶動航空產業逐漸復甦。

豐達科表示，2020年初波音暫停生產737MAX及新冠肺炎疫情爆發，導致國際航運量銳減，飛機及相關零組件需求及生產量減少，全球航空產業受到嚴重的衝擊。但隨著波音737MAX取得核准復飛，全球疫苗施打逐漸普及，疫情逐漸趨緩。

豐達科2021年第三季營收為3.59億元，較去年同期增長14.26%，也較今年第二季增長15.25%。第三季虧損3277萬元，較第二季虧損4437萬元減少約26%。累計2021年前三季虧損1.01億元，每股虧損為1.93元。

展望未來，在全球疫苗施打率逐步攀升，確診人數下降的情況下，世界各國將進行邊境解封的政策施行，若未來疫情持續趨緩，將可望帶動航空產業逐漸復甦。

隨著歐美疫情趨緩而解封，航太客戶需求增加，豐達科第三季營收為3.59億元，較去年同期的3.14億元增加14.26%，也比第二季的3.11億元增長約15.25%。1-9月營收10.01億元，年減26.35%。

豐達科航太事業營收占比約7成，隨著疫苗施打率攀升，有助跟上航空業長期復甦趨勢；豐達科占比3成的工業用事業需求已增強，主要受惠歐美車市及工業復甦，預期今年該事業保持穩健。

豐達科第一季營收3.32億元，年減49.24%，稅後虧損2463萬元，每股淨損0.47元。第二季營收3.11億元，年減20.69%，稅後虧損4437萬元，每股淨損0.84元。第三季營收3.58億元，年增14.26%，淨損3277萬元，每股淨損0.62元。前三季營收10.01億元，年減26.35%%，稅後虧損1.01億元，每股淨損1.93元。