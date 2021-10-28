與大多數同業一樣，福特汽車的獲利能力亦受到供應鏈問題和電腦晶片短缺影響，不過其第三季財報仍優於華爾街預期。此外，福特上修了獲利展望，並恢復股利發放，受此激勵，福特周三盤後股價大漲8.77%，報16.87美元。

福特公布第三季經調整後淨利為20億美元，較去年同期大減22%，且落後特斯拉的調整後獲利表現。

福特經調整後每股盈餘為51美分，優於市場預期的27美分。

雖然特斯拉股價飆升，但其營收遠低於其他所有主要汽車製造商。

福特第三季營收年減4%，為332億美元，但仍幾乎是特斯拉營收的3倍之高。

受惠於創下新高記錄的交車數，特斯拉第三季營收與獲利再創歷史新高，其第三季營收年增57%，為137.6億美元，經調整後每股盈餘為1.86美元。

儘管福特第三季營收獲利同步縮水，但表現仍然遠優於市場預期的營收325億美元、淨利不到10億美元。

福特表示，雖然晶片供應仍是挑戰，但情況自第二季起「顯著改善」，第三季福特向經銷商的出貨量較第二季成長32%。

供應鏈問題重創汽車產業，導致數個月來工廠被迫暫時關閉、生產受到限制。根據Cox Automotive數據，第三季美國總體汽車銷量比去年同期因受到疫情重創的銷量還減少約13%。

福特的業績和其競爭對手通用汽車在周三早些時候公布財報都有一個共同點，即營收和獲利都較去年同期衰退，但也都優於市場預期。

此外，福特將其全年營業利益預測從介於90億～100億美元上修至介於105億～115億美元。該公司並恢復配發股利。新冠疫情爆發導致汽車銷量崩跌，為了保留現金度過難關，福特在2020年3月疫情剛爆發時就暫停派息。