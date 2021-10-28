大陸工信部網站27日公布，隨著「雙十一」促銷活動臨近，規範電商平台簡訊行銷行為，要求電商平台要立即全面自查自糾零售、金融等相關產品的簡訊行銷行為，不得未經消費者同意或請求擅自發送行銷簡訊。

工信部資訊通信管理局聚焦群眾反映強烈的行銷簡訊擾民問題，於本月25日召開行政指導會，阿里巴巴、京東、拼多多、美團等主要電商平台企業，以及相關基礎電信企業和短資訊服務企業代表參會。

會議指出，近年來，「雙十一」促銷期間的行銷類垃圾簡訊投訴呈現集中爆發現象，電商平台的相關投訴占比高達9成，且衍生出大量相關消費金融類垃圾資訊投訴。特別是平台「默認」註冊使用者同意直接發送促銷資訊，平台商家利用平台規則漏洞發送行銷簡訊等問題較為突出，明顯侵害消費者權益。

會議強調，遏制垃圾資訊擾民，各主要電商平台要正視存在的問題，嚴格遵守《電子商務法》、《民法典》、《通信短資訊服務管理規定》等相關規定，認真履行依法經營電信業務承諾，強化自我約束和自我管理，切實保護消費者的安寧權。